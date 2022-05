Temtem presto fuori dall'early access: l'MMO in stile Pokémon ha una data d'uscita

Disponibile in early access su PC da gennaio 2020, ed arrivato alla fine dello stesso anno anche su PlayStation 5, Temtem ha subito attirato l'attenzione dei giocatori per via delle sue grosse similitudini con Pokémon, rivelandosi per diversi utenti una valida alternativa all'iconica serie Nintendo.

E finalmente, dopo oltre due anni di early access, sembra che la Versione 1.0 del gioco sviluppato da Crema Games sia pronta per l'esordio. Attraverso un nuovo trailer arriva la conferma che l'edizione completa di Temtem sarà disponibile a partire dal 6 settembre 2022. Il gioco non uscirà soltanto su PC e PS5, dato che Temtem arriverà anche su Xbox Series X/S e Nintendo Switch sempre lo stesso giorno.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Temtem è un MMORGP ambientato in un vasto arcipelago composto da sei isole e combina elementi presi da Pokémon e Animal Crossing, con tanti animali fantasiosi da catturare ed accudire, per farle poi combattere in intense battaglie a squadre. L'opera ha anche una trama a fare da sfondo alle avventure dei giocatori, che dovranno contrastare i malvagi piani del Clan Belsoto, intenzionato a conquistare l'arcipelago con la forza.

Aspettando dunque di mettere le mani sopra la versione definitiva del gioco, la nostra anteprima di Temtem vi offre un assaggio di cosa i ragazzi di Cream hanno realizzato con le loro idee: come sarà la Versione 1.0?