TemTem: pubblicato un nuovo trailer di lancio ufficiale in stile anime

TemTem, il titolo GDR sviluppato da CremaGames che trae ispirazione dal mondo dei Pokémon e dalle meccaniche gestionali di Animal Crossing, si prepara ad uscire in early access con un trailer di lancio in stile Anime.

Il nuovo gioco di ruolo, impreziosito da elementi MMO e gestionali, farà il suo debutto su PC domani 21 Gennaio e permetterà ai giocatori di esplorare l'arcipelago di Airbone e di catturare i TemTem, animaletti chiaramente ispirati ai famosissimi Pokémon. Il gioco permetterà di vivere l'avventura in singolo o in sessioni cooperative, allenando i propri TemTem e sfidando i "domatori" sparsi per l'intera mappa. Sarà inoltre possibile costruire la propria abitazione e personalizzare il proprio equipaggiamento.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio di TemTem, vi ricordiamo che nei giorni scorsi il nostro Cydonia ha avuto la possibilità di provare il titolo e di affrontare le fasi iniziali dell'avventura, esplorando le ambientazioni e cimentandosi nei primi combattimenti. Potete trovare il video della prima run con TemTem sulle pagine di Everyeye.