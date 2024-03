TemTem: niente sequel in sviluppo, ma Crema Games è al lavoro su una nuova IP!

Sono passati ormai diversi anni da quando il Pokémon-Like TemTem è arrivato su PlayStation 5 ma, nonostante tutto questo tempo, i ragazzi di Crema Games continuano a lavorare dalle retrovie per migliorare l'esperienza ludica messa a punto. C'è aria di cambiamento per TemTem e, dopo l'ultimo comunicazione ufficiale, è tempo di pensare al futuro.

Nelle ultime ore, gli sviluppatori di TemTem hanno parlato della mancanza di contenuti richiesti dai giocatori e dei prossimi progetti. Stando a quanto è possibile leggere tra le pagine del client di Valve, Crema Games ha voluto spiegare ai fan che "il tempo di sviluppo è limitato per uno studio delle nostre dimensioni e le nuove isole sono un impegno notevole". "Ogni volta che ci accingiamo a creare una nuova area, investiamo molte risorse da parte di tutti i team e molto tempo. [...] È comprensibile che la comunità desideri nuove isole", ma la longevità di tali contenuti non è proporzionata al numero di ore impiegate per crearli.

Inoltre, "ci sono un paio di fattori da prendere in considerazione quando si crea un nuovo Tem: dal punto di vista della lore, bisogna pensare a dove sarà collocato, a come si integrerà nell'ambiente e nella trama; dal punto di vista del bilanciamento, bisogna studiare attentamente come influirà sull'ambiente PvP". Nonostante tutte le difficoltà per gli sviluppatori che nascono dall'implementazione di nuovi contenuti, il team sta eliminando il sistema di micro-transazioni di TemTem e tali cambiamenti saranno riscontrabili con la patch 1.7 di inizio giugno.

A quasi un anno di distanza dall'aggiornamento di TemTem per il supporto alla Nuzlocke, Randomlocke e Speedrun, gli sviluppatori hanno confermato di aver "discusso sulla creazione di un sequel di TemTem, ma la posta in gioco è alta e non ci sono abbastanza risorse". Ciononostante, parte delle risorse dell'azienda sono state rivolte in direzione di un nuovo progetto in fase di sviluppo: Downbelow. Esso potrebbe dar vita alle basi di un ipotetico TemTem 2, ma sarà necessario attendere parecchio tempo prima di scoprire maggiori dettagli.