TemTem Swarm: video gameplay per lo spin-off del Pokémon-like in stile Vampire Survivors

Dopo l'incredibile successo di Vampire Survivors, sempre più titoli stanno provando a replicare quanto fatto da Poncle. A pochi giorni dall'arrivo dell'interessante Deep Rock Galactic Survivor arriva l'annuncio di TemTem Swarm, spin-off del popolare Pokémon-like.

Svelato al pubblico nel corso del tardo pomeriggio, TemTem Swarm è esattamente quello che state pensando: un clone di Vampire Survivors ambientato nell'universo del gioco a base di mostriciattoli collezionabili. Il trailer d'annuncio contiene numerose sequenze di gameplay, le quali ci permettono di vedere le creature in azione mentre eliminano orde infinite di avversari e nel frattempo accumulano potenziamenti che consentono loro di tener testa all'esercito sempre più forte in arrivo. Ovviamente non mancheranno le evoluzioni, che diventeranno disponibili nel corso della partita e faranno sì che il personaggio sblocchi il suo vero potenziale.

Oltre ad una modalità single player, TemTem Swarm includerà sin dal debutto anche una componente cooperativa online grazie alla quale si potranno massacrare nemici in compagnia di altri due mostriciattoli. Per quello che riguarda invece l'uscita, il gioco è in arrivo su Steam nel corso dell'estate 2024 (si parla del Q3 2024) e non è chiaro se sia prevista una versione console, ma il pieno supporto ai controller PlayStation ed Xbox lascia ben sperare.

