Tencent acquisirà i diritti sui videogiochi di Dungeons & Dragons? Report dalla Cina

Uno scottante report dalla Cina suggerisce che Tencent, holding cinese già ampiamente coinvolta nell'industria videoludica, sia interessata ad acquisire i diritti esclusivi sui prossimi videogiochi di Dungeons & Dragons.

Dopo il successo globale di Baldur's Gate 3, potrebbe giungere una svolta cruciale per le trasposizioni videoludiche di Dungeons & Dragons. Questo, almeno, è quanto suggerisce un report del portale cinese Speed Daily, secondo cui una "società conglomerata cinese" (ovvero Tencent) che possiede Riot Games e ha quote di proprietà in Epic Games, Fatshark Games e diverse altre società videoludiche, sta cercando di acquistare l'IP di Dungeons & Dragons da Hasbro, o in alternativa sta cercando di acquistare i diritti esclusivi per realizzare i videogiochi di Dungeons & Dragons.

Hasbro - prosegue il report - avrebbe contattato Larian Studios per potenzialmente vendere allo studio belga la proprietà intellettuale di Dungeons & Dragons dopo il successo di Baldur's Gate 3. Sebbene Larian non avesse fondi sufficienti per una transazione, è servita da intermediario tra Hasbro e Tencent, con la holding cinese che rimane un azionista di minoranza degli autori di Baldur's Gate 3. Hasbro starebbe perseguendo la vendita a causa delle recenti difficoltà dell'azienda, che hanno portato a perdite operative e tagli di posti di lavoro in tutta l'azienda.