Tencent sta per acquisire Funcom, sviluppatori di Conan Exiles

Dopo aver acquistato tempo fa il 29% di Funcom ed esserne diventata socio di maggioranza, il colosso Tencent sta tentando l'acquisizione completa dello studio di sviluppo norvegese, autore di titoli come Conan Exiles (qui la nostra recensione di Conan Exiles), Secret World Legends, Age of Conan e Anarchy Online.

Lo ha annunciato la stessa compagnia tramite il proprio sito internet: "Tencent ha oggi annunciato un'offerta volontaria in contanti per acquisire tutte le azioni dello sviluppatore norvegese Funcom."

Tencent, è un vero e proprio colosso degli online game, è azionista di molti importanti sviluppatori di videogiochi, come Riot Games, Epic, Supercell, Ubisoft, Paradox e Frontier (qui potete saperne di più su tutte le aziende in cui ha investito Tencent). Inoltre, come detto possiede già il 29% delle azioni di Funcom, e la notizia della potenziale acquisizione è stata accolta con favore dallo stesso CEO, Rui Casais.

"Abbiamo un gran rapporto con Tencent in quanto nostro azionista di maggioranza, e siamo entusiasti di questa opportunità. Continueremo a sviluppare grandi titoli giocati in tutto il mondo, e crediamo che il supporto di Tencent possa portare Funcom al livello successivo".

Se l'accordo dovesse andare in porto, gli sviluppatori manterrebbero la loro indipendenza e continuerebbero a supportare i loro titoli di punta. Che ne pensate della situazione?