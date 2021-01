Tencent acquisisce Klei Entertainment, autori di Don't Starve e Mark of the Ninja

Direttamente da un post pubblicato sul forum ufficiale di Klei Entertainment, apprendiamo che Tencent è entrata in possesso della maggioranza delle azioni della casa di sviluppo autrice di titoli come Don't Starve, Mark of the Ninja e Oxygen Not Included.

Stando ai dettagli condivisi sull'accordo, Klei Entertainment manterrà piena autonomia per quanto riguarda gli aspetti creativi e di gestione delle risorse umane. Questo vuol dire che, eccezion fatta per le maggiori risorse economiche di cui potrà disporre lo studio, il processo di sviluppo dei propri videogame rimarrà pressoché invariato, ma l'operazione riuscirà a dare maggiore stabilità economica sul lungo periodo allo studio e ai membri che ne fanno parte.

All'interno di un'industria in costante evoluzione, Klei ha dichiarato di aver scelto Tencent, tra le tante opzioni disponibili, proprio in virtù del fatto di poter mantenere un certo livello di controllo sul proprio lavoro. I buoni rapporti tra le due parti si erano già intravisti nel 2016, quando la holding asiatica offrì il suo supporto per portare Don't Starve Together sulla piattaforma WeGame, segnando così il debutto di Klei in Cina.

Tencent prosegue dunque con la sua massiccia campagna acquisti, che di recente ha visto protagonisti Splash Damage, che in passato si è occupata dei comparti multiplayer di titoli come Batman: Origins e Doom 3, e Digital Extreme, autori del fortunato Warframe (presto in arrivo in versione next-gen anche su Xbox Series X|S).