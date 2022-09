Tencent acquisisce metà delle azioni di Ubisoft: l'azienda francese rimarrà indipendente

Con una mossa destinata a ripercuotersi sull'intera industria videoludica, i vertici di Tencent hanno finalizzato l'acquisizione del 49,9% del pacchetto azionario di Ubisoft. L'investimento da 300 milioni di euro, confermano i vertici del colosso francese, garantirà la piena indipendenza della compagnia.

Diversamente da quanto previsto nei mesi scorsi, quindi, la partnership non è finalizzata a fare di Tencent l'azionista di maggioranza di Ubisoft, poiché la quota di partecipazione economica appena ottenuta dalla holding cinese dà diritto al 5% dei voti da poter esprimere nelle decisioni assunte da un Consiglio di Amministrazione che continuerà ad essere presieduto da Yves Guillemot e guidato dalla sua famiglia.

L'investimento da 300 milioni di dollari verrà suddiviso nell'acquisto delle azioni (200 milioni di euro) e nell'aumento di capitale (100 milioni di euro) concordato alla famiglia Guillemot con un prestito non garantito e a lungo termine per rifinanziare il debito.

In un comunicato stampa, Ubisoft celebra questa partnership sottolineando come "la partecipazione delle due società garantirà l'espansione di entrambe, a tutto vantaggio della stabilità e dello sviluppo a lungo termine di Tencent e Ubisoft". Nel comunicato si precisa inoltre come "Tencent non avrà propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di Ubisoft e non avrà alcun diritto di veto sulle attività della compagnia".

In un particolare passaggio vengono delineate anche le 'finalità ludiche' di questo storico accordo: "Tencent svilupperà titoli per sistemi mobile di molti dei principali franchise di Ubisoft e si occuperà del lancio in Cina di molti videogiochi per PC".

Intanto, cresce l'attesa per l'Ubisoft Forward e il reveal di Assassin's Creed Mirage; l'evento mediatico si terrà dalle ore 21:00 italiane di sabato 10 settembre.