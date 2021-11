Tencent acquisisce Soleil: è il team di Ninjala, hit per Nintendo Switch

Dopo l'annuncio di un'alleanza tra Tencent e FromSoftware, il colosso cinese sembra aver messo a segno un nuovo grande investimento nel settore videoludico.

A riportarlo è il giornalista Takashi Mochizuki, dalle colonne di Bloomberg. Affermando di aver ricevuto i dettagli da fonti vicine alla transizione, quest'ultimo riferisce infatti della compiuta acquisizione di Wake Up Interactive da parte di Tencent. Nello specifico, il colosso cinese avrebbe acquistato il 90% delle azioni della compagnia giapponese, che tra le sue sussidiarie vanta anche il team di sviluppo di Soleil.

La software house, nata nel 2017, vanta al proprio attivo diverse produzioni, tra Noruto to Boruto: Shinobi Striker, Samurai Jack: Battle Through Time, Wanted: Dead e Vengeance is Mine. Il principale successo di Soleil è però rappresentato da Ninjala, free to play esordito in esclusiva Nintendo Switch nel corso del giugno 2020. La variopinta produzione, le cui meccaniche richiamano in parte Splatoon, ha avuto un enorme successo in Giappone. Non a caso, nel gennaio 2021, Ninjala ha festeggiato i 6 milioni di download, per poi comparire in Monter Hunter: Rise grazie ad una speciale collaborazione.



Secondo quanto riferito da Bloomberg, Tencent avrebbe acquisito il gruppo Wake Up Interactive per la bellezza di 5 miliardi di Yen, ovvero circa 44 milioni di dollari.