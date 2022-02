Tencent ha acquisito Inflexion Games, gli autori del GDR Nightingale

Tencent continua ad investire ed ampliare la sua influenza all'interno del mercato videoludico portando a termine una nuova acquisizione. Lo studio che entra a far parte della holding cinese è Inflexion Games, precedentemente sussidiaria della compagnia tecnologica Improbable.

Improbable ha ceduto l'intera quota azionaria di Inflexion a Tencent, ed ulteriori dettagli sugli accordi economici raggiunti non sono stati per il momento diffusi da parte delle compagnie coinvolte. Inflexion Games ha sede a Edmonton, in Canada, dove il CEO Aaryn Flynn (ex BioWare) continuerà a guidare le operazioni mentre lo studio sviluppa il suo GDR survival a mondo condiviso Nightingale, che ora si unirà alla lineup di giochi pubblicati da Level Infinite (etichetta di Tencent) quando verrà lanciato in Early Access per PC più avanti nel corso del 2022.



"Come annunciato alla fine di gennaio, e mentre continuiamo a concentrare i nostri sforzi nel campo del metaverso, vogliamo assicurarci che i giochi sviluppati dai nostri studi interni beneficino del supporto di editori leader nel portare i giochi sul mercato", ha dichiarato il CEO di Improbable Herman Narula in un comunicato stampa. "Quindi non avremmo potuto sperare di trovare un partner migliore di Tencent per Inflexion Games e Nightingale. Attendiamo con impazienza la nostra continua collaborazione con Aaryn e il team di Inflexion Games mentre esplorano il potenziale utilizzo delle nostre offerte tecnologiche per Nightingale e oltre".



Nell'attesa di conoscere più informazioni sul progetto, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Nightingale.