Tencent è l'azienda numero uno nei videogiochi per ricavi, seguono Sony e Microsoft

Tencent Holiding è la compagnia numero uno al mondo per ricavi per quanto riguarda il business dei videogiochi, avendo generato numeri superiori rispetto a quelli di compagnie come Sony, Microsoft e Nintendo.

Tencent ha generato ricavi pari a oltre 32.38 milioni di dollari nel 2021, in aumento del 9.9% rispetto ai numeri generati nel 2020, con una crescita in particolare nel settore dei giochi mobile e sul mercato estero. Giochi come PUBG Mobile, Valorant, Brawl Stars e Clash of Clans vengono indicati come "titoli chiave" del publisher sul mercato internazionale, a questi bisogna aggiungere il successo dei giochi disponibili solamente in Asia.

Tencent mantiene quindi la prima posizione della classifica per quanto riguarda le aziende videoludiche più importanti al mondo per ricavi generati, seguono in ordine Sony con 24.87 miliardi di dollari, Microsoft con 16.28 miliardi e Nintendo con 15.3 miliardi, sebbene quest'ultima sia al primo posto per quanto riguarda i ricavi operati con 5,4 miliardi di utile nel 2021, con Sony a seguire a quota 2,63 miliardi, i dati di Microsoft non sono invece disponibili.

Recentemente Tencent ha comprato Tequila Works e nei mesi scorsi ha acquisto realtà come QLOC e Turtle Rock, questi ultimi autori di Back 4 Blood e Left 4 Dead. Il colosso cinese ha inoltre molte partecipazioni in aziende occidentali come Bungie e Quantic Dream.