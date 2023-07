Tencent diventa maggior azionista di Techland: quale futuro per Dying Light?

Il colosso cinese Tencent si appresta a divenire l'azionista di maggioranza di Techland, compagnia polacca a cui si deve la nascita di apprezzati franchise come Dying Light e aCall of Juarez, oltre ad aver sviluppato l'originale Dead Island del 2011.

A confermarlo ufficialmente è Pawel Marchewka, che ha fondato Techland nel lontano 1991, che annuncia la profonda collaborazione tra le due realtà, con Tencent che d'ora in avanti avrà voce in capitolo su tutti i futuri progetti dello studio polacco oltre a sostenerlo economicamente. Marchewka sottolinea comunque che, nonostante il ruolo di Tencent, continuerà a ricoprire il ruolo di CEO di Techland, mentre l'azienda avrà anche in futuro il pieno controllo delle proprie IP (Dying Light compreso) così come della propria libertà creativa.

Anzi, tale mossa sembra andrà a beneficio proprio di Dying Light stesso così come del nuovo GDR open world di Techland, stando alle parole di Marchewka: "Sogniamo di rendere Dying Light l'esperienza zombie definitiva per i giocatori di tutto il mondo, offrendovi una moltitudine di avventure appassionanti e spingere i limiti delle modalità single player e multiplayer verso nuovi confini. Inoltre, il nostro Action/RPG open world si sta già trasformando in qualcosa di davvero speciale, e l'obiettivo è di fare in modo che, trattandosi della nostra prima IP inedita da oltre un decennio, rispetti le aspettative. Possiamo rendere realtà questi obiettivi? Sì che possiamo. Ma abbiamo capito che per rendere realtà i sogni migliori e più coraggiosi c'è bisogno di lavorare fianco a fianco con amici fidati e partner forti che condividono la nostra stessa visione, passione e desiderosi di darci supporto con la loro conoscenza, esperienza e capacità".

"Oggi - annuncia Marchewka - sono felice di rivelare la nostra partnership con Tencent, che sta per diventare l'azionista di maggioranza di Techland. Fare squadra con Tencent ci permetterà di muoverci a tutta velocità verso la realizzazione della visione che abbiamo per i nostri giochi. Abbiamo scelto un alleato che già collabora con alcune delle più grandi compagnie di videogiochi al mondo e che le ha aiutate a raggiungere i loro scopi rispettando al tempo stesso il loro modo di lavorare. Manterremo il pieno controllo delle nostre IP, la nostra libertà creativa e continueremo a lavorare nel modo che riteniamo giusto, e continuerò ad essere il CEO dello studio".

Di recente Dying Light 2 ha ricevuto l'upgrade gratis Good Night Good Luck e continuerà ad essere ulteriormente aggiornato ed arricchito anche in futuro. Grazie al sostegno di Tencent, Techland può dunque continuare a plasmare il futuro dei propri giochi al meglio delle proprie possibilità, in attesa di scoprire molti più dettaglio sul nuovo, misterioso Action/RPG attualmente in sviluppo.