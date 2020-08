Tencent e il ban negli USA: i videogiochi come LoL non ne subiranno l'effetto

Negli ultimi giorni si è parlato più volte della volontà di Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti d'America, di colpire con un ban alcune aziende cinesi particolarmente rilevanti come Tencent, colosso del mondo videoludico, e ByteDance, legata a TikTok.

L'ombra di questi provvedimenti ha fatto tremare numerosi appassionati di videogiochi e non solo, ma pare che almeno per il momento non ci sia nulla da temere. Stando alle ultime informazioni diffuse in rete, il ban di Tencent riguarderebbe esclusivamente WeChat, piattaforma molto utilizzata soprattutto in Cina per effettuare pagamenti.

Insomma, se temevate un blocco dei giochi Tencent in occidente potete dormire sonni tranquilli. Vi ricordiamo che Tencent è un vero e proprio colosso nel mondo dell'industria videoludica e ha le mani in pasta ovunque. Tra le aziende nelle quali l'azienda cinese ha investito troviamo Epic Games, Ubisoft, Riot Games, Super Cell e tantissimi altri.

A proposito dell'azienda cinese, vi ricordiamo che c'è proprio lei dietro il nuovo Pokémon Unite, il nuovo MOBA a base di mostriciattoli Nintendo annunciato in uno degli ultimi eventi della Grande N e che arriverà nei prossimi mesi su Switch e dispositivi Android e iOS.