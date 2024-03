Tencent cavalca il fenomeno Palworld: in sviluppo nuovi survival simil-Pokemon

Gli incredibili record macinati da Palworld non sono passati inosservato dalle parti di Tencent: stando all'ultimo report di Bloomberg, i vertici della holding videoludica cinese avrebbero avallato lo sviluppo di due survival simil-Pokemon.

I due progetti citati dai giornalisti di Bloomberg coinvolgerebbero alcune delle realtà più importanti e affermate della propria galassia di sussidiarie, ossia TiMi Studio (gli autori di Call of Duty Mobile) e Lightspeed (il team che sta sviluppando l'action open world Last Sentinel).

In base alle informazioni condivise dalla redazione di Bloomberg, i due studi starebbero lavorando in maniera autonoma ad altrettante esperienze interattive sulla falsariga di Palworld: si tratterà quindi di due progetti ad alto budget che ibrideranno i sandbox ai titoli basati sulla cattura e sull'evoluzione di creature simil-Pokemon, il tutto immerso in uno scenario a mondo aperto legato a un sistema di crafting particolarmente evoluto.

La speranza di Tencent, di conseguenza, è quella di cavalcare l'onda del successo internazionale di Palworld con almeno due titoli ispirati al Pokemon-like con le armi lanciato in Early Access a inizio 2024 da PocketPair su PC, console Xbox e nel catalogo del Game Pass. In attesa di saperne di più su questi progetti tripla A di Tencent che approderanno su sistemi mobile (e forse anche su PC e console?), vi lasciamo al resoconto dell'ultimo post condiviso sui social da PocketPair con i 10 Pal più amati dai giocatori di Palworld, tra sorprese e conferme.

