Tencent chiude PlayerUnknown's Battlegrounds in Cina

Tencent ha deciso di chiudere la versione mobile di PlayerUnknown's Battleground in Cina. Il capostipide del genere dei Battle Royale dunque non sarà più distribuito in territorio cinese, per via soprattutto di alcuni problemi di licenze.

L'azienda ha infatti deciso di virare verso un titolo simile più "patriotico" come Heping Jingying stando a quanto riportato da Reuters e il Financial Times. Si tratta di un titolo la cui monetizzazione è stata già approvata dal governo cinese, e che in patria è visto come un tributo alla Forza Aerea della Cina e che presenta temi anti-terroristici.

PUBG era arrivato in Cina lo scorso mese di marzo ed era diventato uno dei titoli più popolari di sempre, con oltre 70 milioni di giocatori e guadagni per circa 1.48 miliardi di dollari. Alcuni fattori politici e culturali però hanno reso necessario l'intervento da parte di Tencent. Il governo infatti è particolarmente contrario a giochi ritenuti violenti o che possano generare dipendenza, e non è la prima volta che un gioco del genere sia stato ritirato dal mercato. L'India ha imposto un limite giornaliero per l'uso di PUBG, ad esempio. Heping Jingying è invece visto maggiormente di buon occhio sia per i motivi di cui sopra, sia perché è meno violento di PUBG.

Ci sarebbe inoltre anche un altro problema, non da poco. Tencent ha ottenuto la licenza per PUBG dalla compagnia Bluehole, sudcoreana. Le autorità cinesi dal 2017 sono piuttosto ostili nei confronti dei prodotti della Corea del Sud, dopo che il paese ha dato l'ok all'installazione di alcuni sistemi di difesa missilistici americani.

Per i giocatori cinesi per la verità non cambierà molto: Tencent si è detta disponibile a migrare i personaggi ed i progressi da PUBG a Heping Jingying, trattandosi di giochi molto simili tra di loro. Resta il fatto che una decisione del genere è destinata a fare rumore.