Tencent: il colosso cinese svela il controller con mascherina intercambiabile per i tasti

Nel corso dell'ultimo evento videoludico organizzato in Cina da Tencent, il colosso tecnologico asiatico ha mostrato anche un controller di nuova concezione che presenta un design alquanto singolare. Il pad di Tencent, infatti, ha una mascherina intercambiabile per i tasti.

Nel discutere l'annuncio di questa periferica, il noto analista Daniel Ahmad condivide un'interessante riflessione sui motivi che, a suo giudizio, devono aver spinto Tencent a lanciare sul mercato un dispositivo dal design così particolare.

A detta dell'analista conosciuto sui social come "ZhugeEX", l'idea di un pad con un layout di tasti da modificare liberamente attraverso delle mascherine intercambiabili nasce per rispondere ad una specifica esigenza dei videogiocatori cinesi: "Il nuovo controller della piattaforma cloud di Tencent è dotato di parti intercambiabili per un motivo ben preciso. In Cina ci sono 700 milioni di giocatori per sistemi mobile. Mentre piattaforme come Stadia si concentrano sul portare l'esperienza di una console tradizionale su sistemi mobile, il cloud gaming in Asia ha un approccio orientato ai dispositivi portatili".

La soluzione ingegneristica della mascherina intercambiabile per il controller, quindi, secondo Ahmad può essere quella azzeccata in un mercato come quello cinese: "È vero, questa soluzione potrebbe non essere la più economica, ma l'obiettivo che si prefigge è quello di consentire a tutti i tipi di giochi, compresi quelli per cellulare, di essere riprodotti su qualsiasi dispositivo e con qualsiasi pad. Non a caso, alcune piattaforme di cloud gaming consentono ai propri utenti di interagire coi propri giochi utilizzando i comandi touch di uno smartphone".

Intanto, l'azienda cinese guarda con estremo interesse anche al mercato console e PC gaming "tradizionale", come testimonia il recente brevetto di un controller ibrido tra Xbox e PlayStation.