Tencent compra Splash Damage e Digital Extremes: quale futuro per Warframe?

La gigantesca operazione finanziaria imbastita da Tencent per acquisire Leyou con 1,5 miliardi di dollari coinvolge anche tutte le software house legate alla holding asiatica, su tutte Splash Damage e Digital Extremes. Quale sarà il futuro di Warframe, quindi?

Con una lettera aperta pubblicata sulle pagine del sito ufficiale di Digital Extremes, i vertici della casa di sviluppo londinese discutono delle prospettive future di Warframe dopo l'acquisizione della compagnia da parte di Tencent spiegando che "continueremo a creare ottimi contenuti per Warframe e rimarremo indipendenti dal punto di vista creativo. Il nostro obiettivo era e rimarrà quello di ascoltare la nostra community per realizzare nuovi contenuti tra storia, gameplay e incredibili modalità con ninja spaziali partendo proprio dal feedback dei giocatori".

Sempre nella nota, Digital Extremes sottolinea come "Tencent è nota per il rispetto delle decisioni creative e per l'integrità dei suoi studi associati, ha sempre concesso la piena autonomia ai team creativi e l'indipendenza per sperimentare, innovare e, così facendo, prosperare".

Ai dubbi sollevati da chi, giustamente o meno, teme che il matrimonio con Tencent possa modificare in qualche modo la direzione di sviluppo di Warframe, l'azienda britannica spiega che "ogni scelta sulla direzione artistica e di sviluppo rimarrà nelle nostre mani e sarà al 100% dalla parte della community. I nostri obiettivi creativi rimangono costantemente concentrati sull'espansione del titolo su console di nuova generazione, sull'innovazione con The New War, sull'evoluzione delle battaglie spaziali e su altre sorprese in arrivo nel 2021".

