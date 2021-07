Tencent compra Sumo, gli autori di Hood e Sackboy Una Grande Avventura

Il colosso cinese Tencent Holdings ha annunciato l'acquisizione di Sumo Group, holding britannica che possiede anche lo studio Sumo Digital. L'operazione ha un valore pari a 1.27 miliardi di dollari.

Tencent possiede attualmente l'8.75% delle azioni di Sumo Group ed è il secondo azionista di maggioranza della compagnia, al momento non sono chiare le tempistiche per la conclusione dell'operazione ma al termine delle stesse Tencent diventerà proprietaria al 100% di Sumo Group, compagnia con ben 14 studi sparsi in cinque continenti e ben 1,200 dipendenti.

Sumo Digital è l'etichetta più nota di Sumo Group, lo studio inglese ha sviluppato titoli come Hood Outlaws & Legends, Sackboy Una Grande Avventura, Team Sonic Racing, Crackdown 3 ed ha collaborato allo sviluppo di produzioni come Hitman, Hitman 2, Disney Infinity 3.0, Forza Horizon 2 e tanti altri, oltre ad essere al lavoro su Dead Island 2.

Tencent continua così la sua espansione nel mercato dei videogiochi con l'obiettivo di espandere sempre di più la propria presente in Europa e Nord America, oltre a consolidare la propria posizione sul mercato asiatico grazie alla produzione di numerosi titoli free to play per smartphone e PC di enorme successo in Cina. Tencent possiede quote di numerose compagnie occidentali come Bungie e Quantic Dream.