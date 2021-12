Tencent compra Turtle Rock: è il team di Back 4 Blood, Left 4 Dead ed Evolve

Dopo essersi premurati di al lanciare il brand Level Infinite di Tencent, i vertici del colosso videoludico cinese annunciano di aver finalizzato l'acquisizione di Turtle Rock, lo studio californiano conosciuto in tutto il mondo per i suoi sparatutto cooperativi come Back 4 Blood e Left 4 Dead.

L'ingresso di Turtle Rock nella famiglia di sussidiarie di Tencent avviene contestualmente all'acquisizione di Slamfire, la società madre della software house americana. Il direttore generale di Turtle Rock, Steve Goldstein, festeggia questo matrimonio dichiarando come "non vediamo l'ora di entrare a far parte della famiglia di studi Tencent. Grazie ai suoi eccezionali partner, la sua portata globale, la profonda conoscenza dell'industria videoludica e il suo supporto incondizionato ci aiuteranno a creare i videogiochi dei nostri sogni, consentendoci al contempo di mantenere la nostra autonomia e il nostro spirito indipendente".

In questa sua nuova avventura come sussidiaria di Tencent, quindi, Turtle Rock non subirà stravolgimenti e manterrà l'attuale organigramma dirigenziale, a cominciare dai co-fondatori Phil Robb e Chris Ashton che continueranno ad essere al vertice della compagnia. Viene inoltre specificato che l'acquisizione di Turtle Rock da parte di Tencent non avrà alcun genere di effetto sul supporto post-lancio di Back 4 Blood, lo sparatutto cooperativo realizzato sotto l'egida di Warner Bros. Games.