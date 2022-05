Tencent si espande nel Regno Unito: aperto nuovo studio a Liverpool

Tencent annuncia di aver aperto un nuovo studio a Liverpool, nel Regno Unito, già operativo. Il nuovo team inglese, per il momento composto soltanto da 12 membri, sarà diretto da Pete Smith, in precedenza VP of partnership di Tencent Games Global.

Lo studio dovrebbe occuparsi di fornire supporto alle altre software house in forza al colosso cinese, contribuendo allo sviluppo delle loro produzioni. Non dovrebbe dunque occuparsi della creazioni di propri videogiochi, quantomeno in questa prima fase di operazioni. Smith ha commentato l'inizio del suo operato come leader del nuovo team inglese, parlando dei piani futuri della sua azienda.

"Data la nostra continua espansione verso il mercato globale, volevamo una location centrale per il nostro staff che potevamo chiamare casa. Il tutoraggio di persona è la chiave per la crescita del nostro dipartimento ed i suoi talenti, e crediamo che quest'obiettivo si possa raggiungere facilmente attraverso la collaborazione in presenza", afferma Smith.

Il dirigente prosegue affermando che "Liverpool è una città vibrante piena di creatività e diversità, ed è stata un punto di partenza per lo sviluppo di videogiochi sin dagli inizi dell'industria. Crediamo che la presenza di numerosi talenti d'esperienza in quest'area velocizzerà la nostra crescita e le nostre capacità".

Ricordiamo che Tencent è l'azienda numero uno per ricavi nei videogiochi, superiore a Sony e Microsoft. Le enormi risorse a sua disposizione le hanno inoltre permesso di acquisire numerosi studi sparsi per il modo: tra gli affari più recenti, Tencent ha comprato Tequila Works, mentre alla fine del 2021 ha acquisito anche Turtle Rock Studio, la software house dietro Back 4 Blood.