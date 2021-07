Tencent fonda TiMi Montreal: svilupperà giochi tripla A per PC e console

Dopo aver celebrato l'acquisizione di Sumo da parte di Tencent, i vertici del colosso videoludico cinese estendono la loro rete di sussidiarie per fare spazio a TiMi Montreal, una software house composta da ex membri di Ubisoft, EA, Rockstar e Bethesda.

La nuova realtà farà capo a TiMi Group e si unirà agli studi già avviati di TiMi Seattle e TiMi Los Angeles: diversamente dalle altre sussidiarie della galassia di TiMi, il team di Montreal non si dedicherà allo sviluppo di videogiochi mobile come Pokemon Unite, Honor of Kings o COD Mobile ma realizzerà titoli "ad altissimo budget" per PC e console.

Sotto l'egida di Vincent Gao, TiMi Montreal si concentrerà quindi sullo sviluppo di proprietà intellettuali originali. Il primo titolo tripla A della compagnia assumerà i contorni di un'esperienza open world multipiattaforma, incentrata sull'esplorazione e con una progressione delle attività basata sulla formula ormai consolidata dei giochi a sviluppo continuo (GaaS).

Per favorire un rapido sviluppo di questo ambizioso progetto per PC e console, Tencent si impegna ad assumere un numero indefinito di designer, programmatori e autori per tutto il 2021, dando così modo ai dirigenti di TiMi Montreal di strutturare il titolo e concretizzarne la visione nel minor tempo possibile.