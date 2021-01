Tencent senza freni: 30 milioni di euro investiti in Dontnod per produrre nuovi giochi

A poche ore di distanza dall'annuncio dell'investimento in Mundfish per sviluppare Atomic Heart, Tencent ribadisce la propria volontà di assumere una posizione strategica nello schacchiere internazionale dell'industria videoludica annunciando l'ingresso in Dontnod Entertainment.

La nuova operazione condotta dal colosso cinese, a poche settimane di distanza dall'acquisizione per 1,5 miliardi di dollari di Leyou, ha carattere puramente finanziario e consiste nell'ingresso nel board dirigenziale di Dontnod con una quota di minoranza.

L'acquisizione del pacchetto azionario avviene con l'investimento di 30 milioni di euro che consentirà a Dontnod di lanciare un aumento di capitale da circa 40 milioni di euro. Stando al comunicato che annuncia questa partnership, l'accordo di cooperazione commerciale con Tencent garantirà ai vertici di Dontnod la piena autonomia decisionale, fornendo all'azienda francese l'opportunità di "finanziare il rafforzamento di una strategia che porterà allo sviluppo di nuove proprietà intellettuali auto-pubblicate e destinate ad arrivare su PC, console e piattaforme mobile".

Tra le proprietà intellettuali sviluppate da Dontnod Entertainment, citiamo Tell Me Why, Twin Mirror, Life is Strange, Vampyr e Remember Me. Nel settembre del 2020, un'indiscrezione rimbalzata dal podcast di XboxERA riferì di un possibile interesse di Microsoft nell'acquisire Dontnod e il team Asobo, gli autori di Microsoft Flight Simulator, ReCore e A Plague Tale Innocence.