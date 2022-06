Tencent Games, il futuro a Sparks 2022: tutti gli annunci della conferenza

Reduce dalla recente apertura di un nuovo studio di Tencent a Liverpool, il colosso videoludico cinese ha offerto una panoramica dei suoi prossimi progetti, nell'ambito della conferenza Spark 2022.

Durante l'evento virtuale, il vicepresidente dell'azienda ha sottolineato "la crescente importanza e i vantaggi delle tecnologie crossover nate durante lo sviluppo dei videogiochi, con i giocatori che iniziano a sperimentare una fusione tra il mondo reale e quello online, in una sorta di realtà iper-digitale". Nell'evidenziare le esternalità positive derivanti dalla ricerca in campo videoludico, la dirigenza di Tencent Games ha poi approfittato della vetrina per offrire alcuni esempi concreti delle azioni intraprese nell'ultimo anno su questo fronte:

Patrimonio culturale : Tencent Games ha contribuito alla protezione e al restauro costruendo la Grande Muraglia Cinese digitale , la Grotta della Biblioteca di Dunhuang e l'Asse Centrale di Pechino attraverso l'uso di tecnologie videoludiche che includono la Programmed Content Generation Technology, la Physics-based Rendering Technology, il Cloud gaming, gli avatar virtuali e altro ancora;

Sul fronte videoludico, Tencent Games ha poi presentato a Spark 2022 aggiornamenti su ben 26 giochi attualmente in sviluppo. Tra questi ultimi, hanno trovato spazio League of Legends Esports Manager, per il quale è previsto il lancio di una open beta a luglio in esclusiva per il mercato cinese, e Return to Empire, sviluppato per il mercato cinese da TiMi Studio Group in collaborazione con Xbox Game Studios. Presente all'appello anche l'annuncio della finestra di lancio di Code: To Jin Yong. Spazio infine al cloud gaming, con la presentazione di Evolution, la prima demo legata alla tecnologia Start Engine.