Tencent: la holding cinese ha abbandonato il progetto di un hardware per la VR

Le ultime indiscrezioni relative a b>Tencent riportano che il colosso cinese abbia abbandonato l'idea di lanciare un progetto dedicato al gaming in VR. Sembrerebbe, dunque, che i piani della holding orientale relativi alla creazione di una periferica in grado di competere nel "nuovo" settore del mondo videoludico siano giunti al termine.

Nel mese di ottobre abbiamo assistito ad un fatto alquanto importante relativo alla stessa compagnia cinese: Tencent ha raggiunto il minimo di mercato perdendo 650 miliardi di dollari. Non sappiamo, però, se i due avvenimenti siano in qualche modo correlati, complici le indiscrezioni provenienti dalle fonti di Reuters che parlano di un piano di tagli di posti di lavoro presso l'unità relativa al progetto.

Se le informazioni dovessero rivelarsi veritiere nel prossimo futuro, alla chiusura dell'unità creata nel giugno del 2022 corrisponderebbe anche il licenziamento di trecento dipendenti. Tuttavia, l'azienda stessa ha smentito tali dicerie in riferimento alle voci di corridoio, perciò sembrerebbe che non vi sia, almeno per il momento, l'intenzione di chiudere l'unità correlata al progetto. Ciò nonostante, la stessa holding ha affermato di aver proceduto con dei cambi relativi al personale.

Sempre stando ad alcune fonti interne, sembrerebbe che la causa dell'abbandono dei lavori sul visore VR sia da ricercare nel tentativo di ammortizzare i notevoli costi di investimenti relativi al mercato nel quale Tencent compete. Si sa, sempre dalle informazioni provenienti dagli scorsi mesi, che Tencent è intenzionata ad avviare una fase aggressiva di acquisizioni e, dunque, proprio queste manovre commerciali potrebbero aver sancito il definitivo cambio di rotta nello sviluppo di un hardware con supporto alla realtà virtuale.