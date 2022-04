Tencent investe in Novarama: sono gli autori di Invizimals per PlayStation

Tencent continua ad espandere i suoi confini nell'industria dei videogiochi e lo fa acquisendo una quota azionaria di Novarama, studio di sviluppo con sede a Barcellona che per diversi anni ha fatto parte di Sony portando diverse esclusive sulle piattaforme PlayStation.

Secondo i termini dell'accordo, Tencent acquisirà una quota di partecipazione in Novarama non meglio specificata. Questo il commento di Dani Sanchez-Crespo, CEO dello studio spagnolo:

"Sir Isaac Newton disse: per vedere più lontano devi stare sulle spalle dei giganti. La collaborazione con Tencent, il principale editore mondiale di giochi online, ci apre un vasto mondo di possibilità. Oggi è un grande giorno non solo per noi, ma anche per la comunità di sviluppo spagnola nel suo insieme. Grazie a tutti coloro che sono coinvolti in questo viaggio. Non vedo l'ora di condividere ciò su cui stiamo lavorando".



Novarama è una software house nota soprattutto per Invizimals, descritto dagli autori come un "pioniere della realtà aumentata, dei beni digitali e dei transmedia, integrando il gioco con un serie tv di Netflix". Il franchise di Invizimals è nato su PlayStation Portable nel 2009, e al primo capitolo hanno fatto seguito Invizimals Shadow Zone e Invizimals The Lost Tribes. Passando a lavorare su PlayStation Vita, lo studio ha poi realizzato Reality Fighters, Invizimals: Hidden Challenges Trading Card App, Invizimals: The Alliance, Invizimals: The Lost Kingdom (pubblicato su PlayStation 3), e Invizimals: Gli Invincibili.



Una volta separatasi da Sony, Novarama è tornata indipendente ed ha portato sul mercato Killsquad per PC e Samurai Jack: Battle Through Time per dispositivi iOS. Ad oggi, lo studio si dice all'opera su un ambizioso MMO multipiattaforma.