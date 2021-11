Tencent investe in Playtonic: confermato il sequel diretto di Yooka-Laylee

Tencent continua ad espandere i propri confini all'interno dell'industria videoludica acquisendo lo studio responsabile della serie di Yooka-Laylee, Playtonic. La holding cinese ha investito per assicurarsi una quota minoritaria della software house britannica e supportare finanziariamente i suoi prossimi progetti videoludici.

L'investimento di Tencent si tradurrà in un quantitativo di risorse maggiore per Playtonic, che sarà in questo modo in grado di "più che raddoppiare" il numero dei propri collaboratori.

"Abbiamo sempre avuto un dialogo con Tencent", afferma il managing director Gavin Price. "Abbiamo parlato con loro del futuro dei platform 3D e di cosa faremo dopo. Ho rivelato loro che in Playtonic avevamo questo piano di crescita per accogliere più persone in tante squadre.

A loro è piaciuto lo studio e ciò che abbiamo pubblicato in precedenza, e hanno pensato di poterci aiutare a raggiungere questi obiettivi. E da lì è continuato. Tutti volevamo l'accordo, quindi abbiamo semplicemente passato le carte agli avvocati e ho aspettato che mi dicessero che era tutto fatto".

Playtonic, quindi, potrà contare su tre team di sviluppo e darà vita a nuovi ambiziosi titoli, tra cui figura anche un seguito diretto di Yooka-Laylee (Yooka-Laylee and the Impossibile Liar è considerato uno spin-off della serie platform). In attesa di conoscere più dettagliatamente il futuro del franchise, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Yooka-Laylee.