Tencent investe anche in Yager Development, gli autori di Spec Ops The Line

Dopo aver portato nuovi capitali in Platinum Games, i vertici di Tencent decidono di dare fiducia anche a Yager Development accordando un ingente investimento al team di sviluppo che ha dato forma allo sparatutto Spec Ops The Line.

Il nuovo e, per certi versi, inaspettato afflusso di denaro nelle casse di Yager consentirà agli autori della software house tedesca di proseguire lo sviluppo del battle royale sci-fi The Cycle e di altri progetti non ancora presentati al pubblico.

Nel commentare l'ingresso di Tencent nel board aziendale di Yager, l'amministratore delegato della casa di sviluppo teutonica Timo Ulmann ha spiegato che "Tencent non è solo la principale società di videogiochi al mondo (in termini di fatturato e di capitalizzazione, ndr), ma è anche un un investitore prolifico che persegue dei record di crescita stellari. Siamo onorati di unirci a loro in qualità di parther e siamo fiduciosi che tutto ciò contribuirà a migliorare notevolmente la portata e le ambizioni della nostra attività, non solo grazie all'accesso alla rete e alle risorse di Tencent ma anche sfruttando il loro vasto know-how".

A detta di Ulmann, quindi, l'investimento di Tencent in Yager non influenzerà le scelte che gli autori di Spec Ops The Line prenderanno da qui in avanti sia in sede di sviluppo che di autopubblicazione dei propri progetti. A prescindere da ogni dichiarazione di rito, solo con il tempo capiremo quali conseguenze potrà avere questa nuova tornata di investimenti di Tencent in software house (ad oggi) indipendenti come Yager Development e PlatinumGames.