Tencent avrebbe investito $1.5 miliardi per il 67% di Techland, autori di Dying Light

Nel mese di luglio dello scorso anno, Tencent è ufficialmente diventata l'azionista di maggioranza di Techland, lo studio di sviluppo polacco noto per la serie di Dying Light. Grazie alle stime degli analisti, conosciamo ora a quanto ammonta l'investimento della holding cinese per entrare in possesso del 67% della software house.

Secondo al rapporto M&A Index Poland relativo al 2023 redatto dalle società finanziarie Navigator Capital e Fordata, l'acquisizione di Techland da parte di Tencent è stata effettuata per la somma di 6.3 miliardi di PLN (1.58 miliardi di dollari USD). Per confronto, la seconda transazione più grande del 2023 nel mercato polacco è stata l'acquisizione della società di scommesse sportive STS Holding da parte di Entain, stimata in 3.9 miliardi di PLN (980 milioni di dollari).

"La collaborazione con Tencent ci consentirà di andare avanti a tutta velocità con la realizzazione della visione dei nostri giochi", ha dichiarato al momento della chiusura dell'affare il fondatore e CEO di Techland Paweł Marchewka, aggiungendo che l'accordo "segnerà l'inizio di un nuovo capitolo dell'attività di Techland".

Al momento non è ancora chiaro come i fondi di Tencent potranno aiutare Techland con l'espansione dell'IP di Dying Light. Sappiamo che nel frattempo lo studio si sta concentrando sul suo nuovo GDR open world, di cui sono state rivelate ancora poche informazioni.