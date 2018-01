Tencent è al lavoro su un gioco mobile di Attack on Titan

sembra decisamente a suo agio nel mercato mobile: dopo aver annunciato ben due giochi di PlayerUnknown's Battlegrounds per iOS e Android, la compagnia cinese ha svelato nelle scorse ore, nuovo titolo basato sull'omonima serie manga/anime ora disponibile anche su

Attack on Titan sarà ambientato durante la prima stagione dell'anime e ci metterà nei panni di un membro del 104° Corpo Addestramento Reclute, lo stesso dal quale provengono eroi come Armi, Eren e Mikasa. Il gioco presenterà una visuale in prima persona e un gameplay fortemente basato sull'utilizzo di QTE, portando a termine i quali potremo infliggere danni più o meno gravi agli avversari.

Il gioco mobile di Attack on Titan è attualmente atteso solo in Cina e Corea, Tencent non sembra avere piani per portare l'app in Occidente. In apertura della notizia trovate il primo trailer di AOT Mobile.