Tencent e NetEase crollano in Borsa dopo la stretta cinese sui giochi con microtransazioni

Le già severe norme della Cina sulle microtransazioni si fanno ancora più stringenti: il Governo della Repubblica Popolare Cinese ha infatti deciso di inasprire le linee guida in merito all'utilizzo delle microtransazioni nell'industria dell'intrattenimento videoludico.

A darne notizia è la National Press and Publication Administration, con la pubblicazione della bozza delle nuove linee guida decise dal Governo Cinese per arginare la piaga della ludopatia e limitare la spesa nei videogiochi free-to-play e 'gacha' che fanno ampio uso delle microtransazioni.

La sola indiscrezione della modifica imminente di queste importanti linee guida ha provocato un vero e proprio terremoto in Borsa, con l'indice azionario di Tencent e NetEase crollati rispettivamente del 16 e 30%, per una perdita complessiva nell'intero settore del gaming cinese che si attesta sui 54 miliardi di dollari (circa 49 miliardi di euro al tasso di cambio attuale).

Entrando nel merito dell'intervento deciso dal Governo Cinese, le nuove linee guida impongono tutti gli sviluppatori e publisher a fissare dei limiti di spesa per ciascun account, vietare i premi legati all'accesso giornaliero, ridurre sensibilmente i premi e i bonus ricevuti per le trasmissioni in streaming e rimuovere del tutto le loot box e ogni altro meccanismo che prevede la distribuzione di pacchetti aggiuntivi e oggetti ingame basati sulla 'fortuna' e sulla probabilità. Le norme dell'autorità cinese, oltretutto, risultano essere ancora più stringenti per chi desidera lanciare dei nuovi videogiochi con microtransazioni: dall'entrata in vigore delle nuove linee guida, infatti, tutte le software house e i publisher dovranno attendere l'approvazione dall'autorità di regolamentazione cinese prima di poter lanciare i propri titoli sugli store del colosso asiatico.

Prima di lasciarvi ai commenti, e di attendere ulteriori sviluppi in merito a questa importante modifica delle linee guida per la pubblicazione dei videogiochi con microtransazioni sull'enorme mercato cinese, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale che ripercorre la storia e l'evoluzione dei videogiochi in Cina.