Tencent: l'ultimo brevetto svela un PC/console portatile, ecco le immagini

Il noto analista Daniel "ZhugeEX" Ahmad pubblica sui social le primissime immagini del nuovo dispositivo portatile, con funzionalità ibride PC/console, brevettato di recente da Tencent.

Il patent in questione, rivela ZhugeEX, è stato depositato da Tencent nell'ottobre del 2020 insieme ai render ad alta definizione del dispositivo e alla scheda che ne illustra in maniera sintetica le funzioni a metà strada tra i PC gaming e le console portatili come Nintendo Switch o PS Vita.

Il brevetto del "PC Video Game Console" di Tencent svela così un design mutuato da sistemi portatili come il già citato Switch o dal recente AYA NEO, con un ricco layout di tasti, trigger e levette analogiche, diversi ingressi e una componente grafica tanto evoluta da consentire l'esecuzione di giochi in ambiente PC Windows. Il brevetto non entra però nei dettagli delle specifiche tecniche, supponiamo in virtù della volontà di Tencent di lanciarne sul mercato più modelli con caratteristiche hardware differenti.

A chi ci segue, ricordiamo che Tencent Holdings Limited è una società per azioni fondata in Cina nel 1998 e attiva a livello internazionale in settori come l'industria videoludica, i mass media, l'hi-tech e il mobile, tanto nell'hardware quanto nel software.

In questi ultimi anni, i vertici del colosso tecnologico asiatico hanno saputo portare a termine diverse operazioni finanziarie che hanno consentito a Tencent di acquisire il controllo di società videoludiche come Riot Games e Leyou, la holding che comprende Digital Extremes e Splash Damage. L'azienda detiene anche delle importanti quote azionarie in Epic Games e partecipazioni multimilionarie in tante altre realtà del settore.

In attesa di ricevere ulteriori riscontri a questa importante anticipazione di Daniel Ahmad sul brevetto della console portatile di Tencent, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.