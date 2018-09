Tencent ha perso venti miliardi di Dollari a causa delle leggi cinesi sui giochi mobile

Tencent ha appena perso 20 miliardi di Dollari di valore di mercato dopo l'entrata in vigore della nuova regolamentazione cinese in materia di videogiochi e Internet.

Il gigante della tecnologia, molto attivo anche sotto il fronte esport, ha subito il forte colpo dopo l'annuncio del Ministero della Pubblica Istruzione cinese. L'ente governativo ha emanato nuove, severe norme su uno studio che mostra un aumento dei casi di miopia in Cina.

In base a un documento pubblicato dal Ministero della Pubblica Istruzione i giochi mobile, i carichi di studio pesanti e la mancanza di esercizio fisico sono elencati come i motivi principali dell'aumento della miopia tra i giovani. Il governo cinese sta cercando di ridurre la quantità di tempo che i giovani trascorrono giocando ai videogiochi.

Non è il primo provvedimento che il governo ha preso quest'anno che colpisce l'industria videoludica. Nel mese di aprile, la Cina ha smesso di autorizzare nuove versioni di giochi per dispositivi mobili. L'ultimo videogioco approvato per entrare nel mercato cinese è stato Monster Hunter: World. Il gioco è stato un successo, ma le vendite si sono fermate dopo l'uscita, quando il governo ha introdotto le nuove norme.

La multinazionale Tencent, che possiede in parte Activision Blizzard, Epic Games, Supercell, Paradox e molti altri, pare non possa più trarre profitto dalla versione mobile di PlayerUnknown's Battlegrounds. L'azienda cinese ha ricevuto diversi contraccolpi quest'anno a causa dei nuovi regolamenti governativi.

Tencent ha registrato un calo degli utili nel primo trimestre e ha perso oltre $ 160 miliardi di valore di mercato finora. La società rimane comunque forte sul mercato internazionale. Con un valore stimato di $ 413 miliardi, Tencent è sulla buona strada per diventare la seconda società quotata più grande dell'Asia.