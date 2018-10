Tencent piglia tutto: con Bilibili punta a estendere l'influenza nella Overwatch League

Il gigante della tecnologia e delle telecomunicazioni cinese Tencent Holdings ha stipulato un accordo di acquisto di azioni con la piattaforma di condivisione video Bilibili.

L'accordo vedrà Tencent acquistare la bellezza 25.063.451 azioni ordinarie ad un prezzo di acquisto di circa 12,67 Dollari per azione, portando l'investimento totale a circa 317,6 milioni di Dollari. Con questa operazione, Tencent deterrà circa il 12,3% delle azioni totali emesse da Bilibili.

Al momento della stesura, il valore pre-mercato delle azioni Bilibili è aumentato del 13,15% passando a 15,06 Dollari ad azione. L'accordo tra la potente holding Tencent e Bilibili ha un peso specifico non indifferente per l'esport in Cina: potrebbe dare un nuovo, importante impulso alla crescita di una regione che già è esplosa nell'ultimo anno e si sta espandendo a un ritmo vertiginoso.

La conclusione dell'affare, dunque, non solo aggiunge un altro servizio digitale al portfolio di Tencent ma espande l'influenza degli esport in Cina. Bilibili possiede Bilibili Gaming, un team di League of Legends nel campionato cinese, e di recente ha acquisito lo slot di espansione di Huangzhou della Overwatch League. Tencent è anche un investitore nella piattaforma livestream Huya, che ha acquisito il franchise di Chengdu, sempre della Overwatch League.

Possiede anche una partecipazione del 5% in Activision Blizzard. Insomma, stiamo perdendo il conto delle proprietà della holding cinese che si avvia, pare, a dominare il mercato gaming, streaming ed esport.