Tencent meglio di PlayStation e Xbox: è il miglior publisher del 2022 per ricavi

Anche per il 2022 Tencent si conferma l'azienda videoludica numero uno al mondo in termini di ricavi, superando l'agguerrita concorrenza di realtà come PlayStation e Xbox. Il colosso cinese guida infatti la nuova classifica annuale relativa ai migliori publisher del settore.

Nello specifico, Tencent è primo in classifica con 25 miliardi di dollari generati nel corso del 2022. Un risultato notevole che tuttavia segna anche un calo piuttosto evidente rispetto ai risultati registrati un anno prima: anche nel 2021 Tencent è stata l'azienda numero uno per ricavi, che all'epoca però ammontavano a oltre 32 miliardi di dollari. La compagnia in ogni caso si conferma sul gradino più alto del podio anche per quest'anno, sebbene le divisioni gaming di Sony e Microsoft possono comunque ritenersi soddisfatte, occupando rispettivamente il secondo e terzo posto con 24,4 miliardi e 15,6 miliardi. Ecco le prime 14 classificate:

Tencent - 25 miliardi PlayStation - 24,4 miliardi Xbox - 15,6 miliardi NetEase - 14 miliardi Nintendo - 12,6 miliardi Bandai Namco - 7,56 miliardi Activision - 7,53 miliardi Electronic Arts - 7,38 miliardi Take-Two - 4,83 miliardi Embracer - 3,23 miliardi SEGA - 2,68 miliardi Square Enix - 2,66 miliardi Ubisoft - 2,37 miliardi Konami - 2,34 miliardi

Nel caso di Xbox va comunque specificato che i dati riportati sono una stima e non un numero definitivo, dunque non è da escludere che i ricavi nel suo caso possano essere stati anche maggori rispetto a quanto segnalato. In termini di qualità dei giochi prodotti, invece, per Metacritic è Sony il miglior publisher del 2022, davanti a concorrenti molto agguerriti come Paradox Interactive e Activision Blizzard.