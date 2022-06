Tencent punta al cloud: ecco il trailer di START Engine, una tecnologia impressionante

Come avrete letto già sulle nostre pagine, Tencent Games è stata tra i protagonisti della conferenza Spark 2022, durante la quale il big del settore videoludico ha fatto numerosi annunci. Uno di questi riguarda una tecnologia il cui trailer ha immediatamente catturato l'attenzione dei videogiocatori di tutto il mondo.

Ci riferiamo ovviamente a START Engine, che viene definita da Tencent come una piattaforma basata sul cloud e in grado di consentire la sincronizzazione tra i vari giocatori per permettergli di condividere esperienze di gioco anche e soprattutto su dispositivi mobile. Stando alle informazioni estrapolate dall'insider IdleSloth, che su Twitter ha condiviso le principali caratteristiche della tecnologia, dovrebbe trattarsi di un sistema in grado di creare mondi di gioco attraverso il semplice upload di video ed immagini. In parole povere, si tratta di un'intelligenza artificiale la cui capacità è quella di generare asset da file multimediali e trasformarli poi in videogiochi. Nel trailer di START Engine possiamo vedere un action in terza persona a base di enormi dinosauri che ricorda molto da vicino Monster Hunter Rise. Ed è proprio l'enorme creatura ad essere la protagonista della seconda metà del video, durante la quale viene mostrato il processo attraverso il quale il suo modello è stato importato sulla piattaforma.

Come si può notare nel filmato, la tecnologia del colosso orientale è ancora acerba e i contenuti del trailer non sono molto fluidi. Si tratta però di un dettaglio, visto che START Engine è ancora in sviluppo e da qui al suo arrivo sul mercato vi saranno senza ombra di dubbio dei miglioramenti in termini di prestazioni.