Tencent raggiunge il minimo di mercato e perde 650 miliardi di dollari

Quando parliamo di Tencent non possiamo che non pensare alla più importante holding cinese del panorama videoludico, la quale possiede moltissime aziende produttrice di videogiochi nella loro interezza come Riot Games, o una grande parte di esse, come nel caso della nota Supercell. Tuttavia, questo non è un buon periodo per il colosso cinese.

Con le pressioni internazionali che la Cina subisce ormai da diversi anni, soprattutto a fronte di una "corsa all'oro tecnologica" che vede primeggiare alcuni dei Paesi più importanti al mondo nella lotta al podio nel mercato tecnologico, Tencent sta subendo delle ripercussioni nella sua quotazione in borsa. Non bisogna prendere a cuor leggero il termine "ripercussioni" visto che, come detto in apertura, Tencent rappresenta l'azienda leader del panorama videoludico, la quale possiede le azioni di alcune software house multimiliardarie (basti pensare a Riot Games, con il suo League of Legends senza tempo).

Nell'ultimo periodo, il prezzo delle azioni del colosso hanno subito un calo a picco senza precedenti - almeno negli ultimi anni -. Infatti, Tencent ha raggiunto il minimo degli ultimi cinque anni, il che costituisce un'assurda perdita per gli shareholder dell'azienda. Se da una parte abbiamo assistito ad una serie di pressioni internazionali dapprima citate, però, dobbiamo anche considerare l'emergenza epidemica degli ultimi anni, a cui fece seguito una serie di normative stringenti per tutte le aziende del mondo, soprattutto in Cina.

Tencent, dall'inizio del 2021, ha perso un totale di 650 miliardi di dollari: non possiamo che definire tragica la situazione della holding cinese e, soprattutto, per gli azionisti della stessa. Questo, però, spiegherebbe anche le ragioni che stanno dietro l'espansione di Tencent in occidente, volgendo lo sguardo in direzione di un mercato videoludicamente florido e meno stringente rispetto a quello cinese. La situazione, però, non è certamente giunta al termine: se da una parte assistiamo ad un calo drastico della sua quotazione di mercato, però, la holding cinese continua a portare avanti tutta una serie di trattative che l'hanno vista al centro di una serie di accordi, iniziando una fase aggressiva di acquisizioni partendo dall'Europa.

Però, Tencent ha deciso di interfacciarsi sempre più con il mondo del Cloud Gaming, puntando su questa tecnologia impressionante intravista nel trailer di Start Engine.