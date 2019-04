Tenchu: il ninja silenzioso assalto della nuova video puntata di My Generation

Nuovo episodio della rubrica My Generation questa volta incentrato su Tenchu, uno dei franchise più famosi e apprezzati tra la fine degli anni '90 ed i primi anni 2000.

La serie è purtroppo finita nel limbo da oltre dieci anni ma rivive oggi parzialmente nei panni di Sekiro, titolo nato proprio come prototipo di un nuovo, ipotetico Tenchu...

Oltre a Hidetaka Miyazaki e al team di From Software da lui diretto per dare forma al videogioco From Software più difficile di sempre, sono davvero tanti gli sviluppatori che hanno voluto mantenere vivo lo spirito di questa leggendaria proprietà intellettuale attraverso progetti che fanno dello stealth, e di una narrazione incalzante legata a doppio filo alla storia e all'ambientazione giapponese dell'era Sengoku, i propri tratti distintivi.

Vi lasciamo perciò in compagnia di quei shogun mancati di Gabriele Carollo e Francesco Fossetti e al loro video speciale su Tenchu, senza però dimenticare le ultime puntate della rubrica My Generation incentrate sulle altrettanto famose (e amate) serie di Tombi!, Sonic The Hedgehog e Legacy of Kain. E voi, quali ricordi di Tenchu custodite gelosamente? Vorreste vedere rinascere questa serie con un capitolo completamente nuovo o potreste "accontentarvi" di una semplice remaster o di uno spin-off? Fatecelo sapere con un commento.