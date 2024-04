Tenchu può tornare con un nuovo capitolo sviluppato dagli autori di Octopath Traveler?

Lo scorso febbraio è stata finalizzata l'acquisizione di Acquire da parte di Kadokawa, che ha quindi aggiunto al suo arsenale gli autori di Octopath Traveler. In passato, lo storico studio di sviluppo giapponese aveva già raggiunto una certa notorietà con la serie stealth di Tenchu, in seguito passata alle mani di FromSoftware.

Considerando che sia gli autori di Elden Ring che di Octopath Traveler fanno ora capo a Kadokawa, Famitsu ha domandato a Takuma Endo, presidente di Acquire, se lo studio avesse ora la possibilità di tornare a lavorare alla serie stealth.

"Ci sono molte serie classiche sviluppate da Acquire che meriterebbero un remake o un nuovo capitolo, quindi sarei felice come fan se questa fosse la politica", ha dichiarato un giornalista di Famitsu. "Soprattutto perché FromSoftware, l'attuale detentrice dei diritti della serie "Tenchu", e Spike Chunsoft, che ha creato "Samurai Way" e "Nindo", fanno ora parte dello stesso gruppo Kadokawa, non posso fare a meno di attendere con ansia".

Endo si è dimostrato aperto ai suggerimenti ed ha affermato: "Ad esempio, se in questa intervista ci venisse chiesto da parte degli utenti di creare qualcosa di simile, potremmo pensarci in base alle loro opinioni. Ovviamente non posso garantire nulla...", ha concluso con una risata.

Sekiro Shadows Die Twice di FromSoftware ha rappresentato una sorta di seguito spirituale di Tenchu, ma sono tanti i fan che chiedono a gran voce un ritorno della serie, che sia magari completamente incentrato sulle meccaniche stealth. Voi siete tra loro?

