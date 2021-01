Tenchu potrebbe tornare su PS5? Parlano i creatori del letale ninja

Gli appassionati in attesa di un videogioco inedito dedicato all' "Assassino Stealth" avevano quasi visto soddisfatto il proprio desiderio alcuni anni fa. In origine, infatti, Sekiro: Shadows Die Twice doveva essere un nuovo Tenchu.

In seguito la produzione From Software ha però preso strade differenti, portando sul mercato una IP completamente originale. Le speranze potrebbero però non essere destinate a dissiparsi del tutto, con un ulteriore attore videoludico che non sembra aver dimenticato Rikimaru e Ayame. Stiamo parlando di Acquire, software house che ha dato i natali ai primi capitoli della serie Tenchu, dall'esordio sino a Tenchu 2: Birth of the Stealth Assassin.

Di recente, il Presidente del team di sviluppo, Takuma Endo, ha rilasciato un'interessante intervista alla redazione di Famitsu, noto magazine giapponese. Nel corso della chiacchierata, il dirigente ha affermato che il continuo rinnovo del marchio "Stealth Assassin" da parte di Acquire al momento è legato alla sua semplice conservazione. Tuttavia, per quanto difficile, Takuma Endo desidererebbe veder tornare Tenchu nell'era PlayStation 5, con un capitolo completamente nuovo. Per ora, tuttavia, non sembrano esserci aggiornamenti concreti in tal senso.



In attesa di scoprire se la speranza di Acquire potrà prender vita nei prossimi anni, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco speciale dedicato alla storia di Tenchu.