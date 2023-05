Ma che fine ha fatto Tenchu: ve lo ricordate, tornerà in futuro?

Buon caro vecchio Rikimaru... che fine hai fatto? Parliamo naturalmente di Tenchu, saga iniziata nel 1998 su PS1 con Tenchu Stealth Assassins e proseguita per un decennio prima di sparire nel nulla. Per sempre? Speriamo di no.

Tenchu Stealth Assassins è un successo, il gioco (distribuito in Giappone da Sony Music Entertainment Japan e in Occidente da Activision) diventa presto simbolo della prima PlayStation, inevitabile dunque un sequel e puntuale nel 2000 arriva Tenchu 2 Birth of the Stealth Assassins.

Nel 2003 è la volta di Tenchu Wrath of Heaven per PlayStation 2 sviluppato questa volta da K2 LLC (da FromSoftware in versione PSP) mentre nel 2004 esce Tenchu Fatal Shadows, sempre a cura di K2. Tenchu Time of the Assassins è del 2005 ed esce solo su PSP mentre Tenchu Dark Secret (Tenchu DS) esce nel 2006 su Nintendo DS.

Sono questi gli ultimi scampoli di successo, sempre nel 2006 esce Tenchu Z in esclusiva Xbox 360 (pubblicato da Microsoft), ma il gioco viene bocciato dalla critica e dal pubblico. Nel 2008 la saga finisce con Shadow Assault Tenchu per Xbox LIVE Arcade e Tenchu Shadow Assassins per Wii, entrambi sviluppati da FromSoftware ed entrambi purtroppo accolti negativamente.

Sono passati quindici anni e la serie Tenchu sembra finita in un limbo burocratico con i diritti di publishing apparentemente condivisi tra Sony, Activision, SEGA e FromSoftware, mentre lo sviluppatore originale Acquire (acquisito da GungHo Online Entertainment) sembra essere fuori dai giochi. Ci sono poi alcuni titoli pubblicati su mobile prodotti da studi che nulla hanno a che fare con quelli citati qui sopra e pubblicati da altri editori indipendenti.

Insomma, un ginepraio legale che rende difficile pensare al ritorno di Tenchu. Nel 2020, Acquire ha registrato il marchio Stealth Assassins, ovvero il sottotitolo del primo Tenchu... che lo studio giapponese sia al lavoro su un erede spirituale della celebre saga dei ninja?