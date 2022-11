Tenete al caldo i vostri controller con queste mini felpe ufficiali Xbox!

Pensavate che Microsoft non potesse sorprenderci oltre dopo il mini frigo Xbox? Siamo qui per smentirvi. La casa di Redmond ha infatti pensato a un ottimo modo per combattere le gelide temperature degli ultimi giorni: delle mini felpe per i vostri controller.

Si tratta di vesti protettive pensate specificatamente per i controller di Xbox Series S|X e vendute al prezzo di €24,95. La consegna stimata, ci fa sapere Microsoft, è prevista per le ultime settimane di dicembre.



Nonostante, tra l'altro, non si prestino a chissà quanti utilizzi, a parte una discreta protezione del vostro controller dalla polvere, queste mini felpe risultano essere già sold-out e non ci è dato sapere se (e quando) possano tornare in vendita. Il pubblico sembra insomma aver particolarmente apprezzato l'ultima trovata di casa Xbox, che nel frattempo si è impegnata per migliorare l'esperienza degli utenti sulle proprie console.

Uno degli ultimi aggiornamenti alla dashboard di Xbox ha inserito ad esempio diverse opzioni di personalizzazione, tra cui la possibilità di aggiungere un certo numero di giochi alla propria home così da accedervi più facilmente.

Il tutto sullo sfondo degli ultimi aumenti di prezzo legati a Xbox Series S|X avvenuti in territorio indiano, in una serie di rincari che hanno toccato anche gli accessori principali delle console targate Microsoft.