Tennis World Tour 2: svelata la quarta edizione del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas

Il comitato organizzatore del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas presenta ufficialmente la quarta edizione del torneo eSport di Tennis World Tour 2, una competizione di eTennis che premierà il campione 2021 di questo evento internazionale.

Utilizzato come trampolino di lancio per chi desidera intraprendere una carriera negli eSport con l'appoggio del team MCES, il Roland-Garros eSeries by BNP Paribas darà modo al vincitore di fregiarsi del supporto di uno dei club eSport più importanti e rappresentativi del panorama francese.

Dopo le ultime edizioni del torneo, la Federazione Francese di Tennis ha adottato un nuovo concept incentrato sull'ecosistema eTennis, unendo per questo scopo le proprie forze con le università e le scuole specializzate nella formazione di pro player e dinamiche legate al panorama degli eSport.



La quarta edizione del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas rimarrà quindi nel solco del passato ma con uno sguardo rivolto al futuro. Quest'anno, il MCES Team, club professionale di esport, sostiene il torneo Roland-Garros eTennis e i suoi partecipanti. In tutte le sue attività, il club mira a combinare lo sport con l'esport. Per fare questo, il MCES Team allena i suoi giocatori come atleti di alto livello, sotto la direzione di Yannick Agnel, campione olimpico francese di nuoto. Il suo coinvolgimento rafforza la posizione della competizione nell'ecosistema degli esport. Il MCES Team è anche impegnato a sviluppare l'esport amatoriale e a diffondere la disciplina, con l'organizzazione di corsi di sport ed eSport per i più giovani.

In quest'ottica rientra anche il supporto offerto dal Team MCES a tutti i partecipanti alla Finalissima del torneo di Tennis World Tour 2: chi raggiungerà questa fase riceverà infatti dei coinsigli dal personale FFT per prepararsi al meglio nella futura carriera negli eSport, con l'accesso a un workshop speciale che si terrà al Roland Garros.