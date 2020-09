Tennis World Tour 2, svelate le competizioni ufficiali

Nacon e Big Ant Studios hanno annunciato una nuova serie di contenuti in arrivo su Tennis World Tour 2, in uscita il 24 settembre su PC, PS4 e Xbox One, dal 15 ottobre anche su Nintendo Switch.

Oltre al Manolo Santana del Mutua Madrid Open e all'OWL Arena di Halle, Tennis World Tour 2 include il Roland-Garros e altri tre famosi campi: Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen e Simonne-Mathieu.

"Conosciuto per essere uno dei più impegnativi campi da tennis in terra battuta, il Roland-Garros è stato il palcoscenico delle più grandi star del tennis mondiale sin dalla sua creazione nel 1925. A pochi giorni dall'inizio del torneo di Parig i giocatori di Tennis World Tour 2 potranno vivere le emozioni, la suspense e la pressione delle partite più importanti."

Il publisher francese fa sapere infine che "le competizioni e gli stadi ufficiali saranno disponibili come DLC e nell’Ace Edition di Tennis World Tour 2". Tra le novità del gioco troviamo la possibilità di effettuare partite in doppio in locale e online, modalità carriera, partita veloce, online, torneo, partita classificata e Tie Break Ten, animazioni più realistiche e un roster composto da 38 atleti tra cui Rafael Nadal, Roger Federer e Ashleigh Barty.