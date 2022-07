Tennis World Tour 2: parte ufficialmente il Next Gen ATP e-Series 2022, ecco il programma

La macchina organizzativa del Next Gen ATP e-Series 2022 scalda i motori e illustra il programma dell'importante evento eSport di Tennis World Tour 2.

Con la partecipazione di Intesa Sanpaolo come Main Sponsor dell'iniziativa, la nuova edizione del Next Gen ATP e-Series vedrà Mkers, ATP e FIT organizzare una manifestazione che punta a superare i già incredibili numeri della passata edizione, come gli 1,4 milioni di appassionati raggiunti su tutte le piattaforme e quasi mezzo milione di visualizzazioni delle dirette streaming dei match.

L'edizione 2022 sarà aperta anche ai giocatori stranieri, un ulteriore segno della popolarità, anche all’estero, dell'iniziativa. La prossima edizione del Next Gen ATP e-Series vedrà fronteggiarsi i 128 pro player più importanti della scena eSport tennistica, con un programma che prevede una fitta agenda di appuntamenti da seguire sui social e in streaming sui canali ufficiali degli organizzatori.

I 128 giocatori che si affronteranno a colpi di racchetta virtuale daranno così vita a partite che decreteranno una classifica generale da cui scaturiranno gli otto partecipanti alla fase finale che si svolgerà dall'8 all'11 novembre in quel di Milano, in concomitanza con le 'Intesa

Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2022'.

I sei Stage per le qualificazioni alle Finali milanesi di novembre si terranno il 24 luglio, 6 agosto, 3 e 17 settembre e, infine, 1 e 15 ottobre. In attesa di assistere a questo importante evento competitivo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Tennis World Tour 2.