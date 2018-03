Tennis World Tour arriva a maggio, pubblicata la copertina italiana con Fabio Fognini

annunciano la data di lancio ufficiale di, l’attesissima simulazione di tennis attesa dagli appassionati della racchetta di tutto il mondo.

Tennis World Tour sarà disponibile dal 22 maggio 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nella copertina italiana saranno presenti oltre alla leggenda Roger Federer anche Fabio Fognini e Angelique Kerber. Ogni Paese avrà il proprio pack con in primo piano la star Roger Federer affiancata da eventuali campioni locali. L’Italia avrà Fabio Fognini, attualmente al 19° posto in classifica mondiale.

A febbraio, il nostro Giuseppe Arace si è recato in Francia per provare con mano Tennis World Tour, questo il suo giudizio su quanto visto in Francia: "Tennis World Tour presenta un gameplay finemente elaborato, sul quale tuttavia grava lo spettro dello sbilanciamento, e dall'altra un comparto grafico piuttosto claudicante, che viene però nobilitato da un ottimo set di animazioni. Basta poco per far pendere l'ago della bilancia verso il lato della simulazione tennistica definitiva o verso quello dell'occasione sprecata. Bisognerà quindi attendere il mese di maggio per sapere se il gioco di Breakpoint commetterà un fallo in battuta o saprà sorprenderci con un trionfale Ace."