Tennis World Tour arriva oggi su PS4 e Xbox One, ma il multiplayer online è assente

Bigben Interactive e Breakpoint celebrano oggi il lancio di Tennis World Tour su PlayStation 4 e Xbox One. Le edizioni Switch e PC, come vi abbiamo riferito alcuni giorni fa, sono state invece rimandate, e non risulteranno disponibili prima del 12 giugno.

A rovinare in parte le celebrazioni del debutto della nuova simulazione tennistica, arriva sfortunatamente un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del gioco: il comparto multiplayer online non risulterà disponibile in questi giorni. Breakpoint si dice "dispiaciuta" dell'accaduto, ma al contempo assicura di essere "duramente al lavoro per migliorare la situazione nel più breve tempo possibile".

Il multiplayer sarà quindi introdotto attraverso due fasi: con la prima, verranno rese accessibili le partite veloci online, mentre la seconda vedrà l'aggiunta dei match classificati e delle leaderboard. Dopo la risoluzione del problema, Breakpoint ha inoltre promesso ulteriori aggiunte, come nuove modalità, sfide settimanali, nuovi outfit e accessori, e altro ancora.

Lasciandovi alla visione del trailer di lancio che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Tennis World Tour è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One, mentre arriverà su PC e Nintendo Switch il 12 giugno. Seguendo questo collegamento, potete dare uno sguardo ad un match giocato fra Kyle Edmund e Alexander Zverev.