Tennis World Tour: il gioco era completo al 20% ma le vendite non ne hanno risentito

Tennis World Tour non ha riscosso il successo di critica sperato, con numerose recensioni che hanno accolto tiepidamente il nuovo gioco di tennis degli autori di Top Spin. Parlando con il quotidiano LeMonde, il presidente di Big Ben Interactive è intervenuto sulla questione per fare chiarezza.

Alain Falc ammette che il gioco era completo al 20% a poche settimane dal lancio ma purtroppo il publisher non ha potuto rinviare la data di lancio già stabilita per non incorrere in penali con gli sponsor e per avere un gioco di tennis nei negozi in contemporanea con il torneo French Open. Falc ha parlato di "uno sviluppo caotico e molto confusionario", con problematiche che hanno minato la stabilità del progetto e del team di lavoro.

Il team di sviluppo sta comunque apportando varie migliorie al gioco e una versione aggiornata di Tennis World Tour arriverà nel 2019 mentre un nuovo gioco della serie vedrà la luce nel 2020 o 2021. Il titolo ha riscosso un notevole successo con oltre 500.000 copie distribuite dal lancio, numeri che testimoniano il notevole interesse dei videogiocatori per questo sport.