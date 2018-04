Tennis World Tour: nuovo trailer dedicato alla modalità Carriera

A poco più di un mese dal lancio, Breakpoint e Bigben Interactive incominciano a svelare maggiori dettagli riguardanti Tennis World Tour, il nuovo simulatore tennistico in arrivo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Nella giornata di oggi, è stato pubblicato un nuovo trailer incentrato sulla modalità Carriera.

La modalità Carriera di Tennis World Tour vi permette di iniziare a giocare nei panni di un tennista al 100° posto del ranking mondiale. L'obiettivo sarà naturalmente quello di scalare la classifica vincendo tornei ed eventi. L'allenamento ricoprirà inoltre una parte fondamentale, in quanto vi permetterà di sviluppare e affinare le vostre abilità di giocatore, ma dovrete fare ben attenzione a non affaticare troppo il vostro personaggio, che potrebbe risentire fisicamente dello sforzo eccessivo così da non riuscire a giocare al massimo delle sue abilità o, peggio, subire un infortunio. Nel corso del tempo, i giocatori accumuleranno del denaro che potrà essere investito per acquistare diversi oggetti in-game.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in cima alla notizia, ricordiamo che Tennis World Tour sarà pubblicato il 22 maggio 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La copertina italiana del gioco vanterà la presenza di Fabio Fognini. A questo indirizzo potete infine dare uno sguardo ai dettagli riguardanti la Legends Edition del titolo.