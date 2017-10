Tennis World Tour: Roger Federer e Caroline Wozniacki tra i tennisti confermati

: Presentato come esclusiva mondiale durante il PlayStation Media Showcase che precede ladisarà disponibile dalla primavera del 2018.

Il primo video mira a simulare la tensione psicologica e l'importante ruolo che la mente svolge, in una reale partita di tennis e nel gioco.



"Devi avere il talento e l'esperienza di Breakpoint per sviluppare una simulazione di tennis che riproduca tutta la profondità tecnica e tattica dello sport, oltre che tutta l'intensità drammatica delle partite di alto livello. Il lavoro è tutt'altro che finito, ma siamo molto felici di rivelare le prime immagini del gioco nell'ambito di un evento importante come la conferenza PlayStation", afferma Benoit Clerc, Publishing Director di Bigben.



Creato in stretta collaborazione con i giocatori professionisti, Tennis World Tour è una simulazione completa e fedele dello sport e comprende anche un sistema unico per personalizzare la tua strategia durante la partita, riflettendo le dimensioni tattiche, fisiche e mentali del tennis. Oltre 30 stelle del tennis sono rappresentate nel gioco, tra cui Roger Federer, Gaël Monfils, Angélique Kerber, Garbiñe Muguruza, Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios, Alexander Zverev e John Isner.