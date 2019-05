Tennis World Tour Roland Garros è ora disponibile su PC e console

Tennis World Tour Roland-Garros Edition è ora disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in versione digitale e fisica. Quest’anno torna la simulazione tennistica di Bigben con tantissimi nuovi contenuti e tutti gli aggiornamenti degli ultimi mesi...

Ora è possibile prender parte ai match più importanti con i migliori giocatori del mondo nei leggendari campi ristrutturati del Roland-Garros. Tennis World Tour Roland Garros Edition è un gioco completo, e include:

33 dei migliori giocatori del mondo, inclusi Roger Federer, Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Kristina Mladenovic e le leggende Andre Agassi e John McEnroe

Oltre 21 campi su ogni superficie, inclusi i nuovi campi principali del Roland-Garros: Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen e Simonne-Mathieu. Tennis World Tour Roland-Garros Edition dà ai giocatori l’opportunità di essere i primi a giocare su questi campi nel loro stato finale, dopo cioè le ultime ristrutturazioni

Il campo centrale del Mutua Madrid Open: La Caja Magica

Modalità carriera che simula realisticamente la carriera dei giocatori, con allenamenti, partite, qualificazioni e altro ancora

Un nuovo tool di personalizzazione per creare il proprio giocatore partendo da zero.

Modalità online con classifiche e match privati

Rafael Nadal, pluri-vincitore del Roland-Garros, Kristina Mladenovic, una delle giocatrici più forti a livello mondiale, e Caroline Garcia, No.1 di Francia nel 2016, sono stati aggiunti alla già nutrita lista di giocatori disponibili nel gioco. Tennis World Tour Roland-Garros Edition è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.